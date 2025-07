Estrela do MMA Conor McGregor tem recurso por condenação por estupro rejeitado

O esportista irlandês também foi processado na justiça civil federal americana por uma mulher que o acusou de tê-la agredido sexualmente em Miami, em junho de 2023.

Figura emblemática do movimento anti-imigração na Irlanda, McGregor foi recebido com honras em março na Casa Branca por Donald Trump por ocasião do Dia de São Patrício, padroeiro dos irlandeses, em 17 de março.

Ele é conhecido por seu temperamento agressivo e provocador, e também por suas declarações contra a imigração.

Em março, o atleta expressou sua intenção de se candidatar às eleições para a presidência da Irlanda, que serão realizadas em meados de novembro.

Uma candidatura mais honorífica que executiva, e que somente poderá ambicionar se superar uma série de obstáculos.

pmu/cla/adm/jm/mb/lm/aam