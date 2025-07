Israel diz ter bombardeado fábrica de mísseis do Hezbollah no Líbano

Segundo o acordo, as forças israelenses devem abandonar completamente o sul do Líbano, enquanto o Hezbollah deve retirar seus combatentes para o norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, deixando o Exército libanês e as forças de paz da ONU como as únicas partes armadas na região.

