Lateral-direito português Nelson Semedo assina com Fenerbahçe

O lateral-direito português Nelson Semedo, que estava livre no mercado, assinou um contrato com o Fenerbahçe nesta quinta-feira (31), anunciou o clube turco comandado pelo técnico José Mourinho.

O jogador de 31 anos, que já disputou 44 partidas pela seleção portuguesa, concluiu seu contrato no dia 30 de junho com o inglês Wolverhampton, onde estava desde 2020, vindo do Barcelona.

O Fenerbahçe, que vai enfrentar o holandês Feyenoord na quarta-feira, no jogo de volta da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, também deve formalizar nas próximas horas a contratação do zagueiro eslovaco Milan Skriniar, do Paris Saint-Germain, que chegou a Istambul por empréstimo no final de janeiro.