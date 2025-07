Luis Díaz se diz "muito feliz" em sua apresentação ao Bayern de Munique

Quando questionado sobre o objetivo que estabeleceu para si mesmo nesta nova fase de sua carreira, após ter conquistado títulos em Portugal pelo Porto e na Inglaterra com a camisa do Liverpool, o colombiano não escondeu sua ambição.

"Escolhi o Bayern porque meus objetivos, minhas ambições a serem alcançadas, ainda são altos. Minhas expectativas são muito altas, obviamente eu queria escolher um grande time, um grande clube. Estou chegando a um clube com muita história para competir e vencer o máximo que puder", explicou Díaz, acrescentando que um outro objetivo é se ambientar o mais rápido possível.

- Na ponta-esquerda -

Após sua contratação, que segundo a imprensa inglesa e alemã teria sido fechada por € 75 milhões (cerca de R$ 480 milhões pela cotação atual), ele se tornou o terceiro reforço mais caro do Bayern, embora seu preço não pareça ser motivo para pressão.

"Obviamente, sei o jogador que sou, o que estou dando a cada clube ao qual eu vou. Sei o que estou jogando a cada ano, cresci em termos futebolísticos. Não posso dizer que valho € 70 ou € 75 milhões, seja qual for o valor que os clubes queiram pagar. Estou aqui apenas para provar por que me queriam no time, para tentar provar isso em campo", afirmou.

Em Munique, ele se tornará o terceiro colombiano a vestir as cores do Bayern, depois de 'El Tren' Adolfo Valencia (nos anos 1990) e, mais recentemente, James Rodríguez, com quem Díaz disse ainda não ter conversado a respeito de sua transferência.