Marchand conquista ouro após quebrar recorde mundial de natação; Summer McIntosh volta a vencer

Os astros da natação Léon Marchand, da França, e Summer McIntosh, do Canadá, conquistaram uma medalha de ouro cada no Mundial nesta quinta-feira (31), atraindo mais uma vez os holofotes do evento realizado em Singapura.

Um dia após quebrar o recorde mundial dos 200 m medley individual nas semifinais, Marchand levou o ouro na final, vencendo com um tempo de 1:53.68, o segundo melhor da história, após seu recorde de 1:52.69.

Marchand teve que superar o americano Shaine Casas, que fez frente a ele, mas terminou em segundo lugar (1:54.30), seguido pelo húngaro Hubert Kos (1:55.34).