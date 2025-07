México e EUA buscarão acordo de 'longo prazo' após adiamento das tarifas

México e Estados Unidos buscarão um acordo tarifário de "longo prazo", após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter adiado a imposição de tarifas de 30% por mais 90 dias, anunciou a presidente mexicana, Claudia Sheibaum, nesta quinta-feira (31).

Os dois líderes conversaram por telefone, uma conversa que Sheibaum descreveu como "muito boa" em uma mensagem no X.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do México e parte fundamental do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, T-MEC, do qual o Canadá também participa.