México e EUA detalham acordo sobre segurança

O novo tratado de segurança prevê medidas para reduzir tanto a entrada no México de precursores químicos usados na produção de fentanil quanto a entrada de armas provenientes dos Estados Unidos para o território mexicano, acrescentou a presidente de esquerda.

Além disso, contempla a colaboração entre os dois países na fronteira compartilhada de cerca de 3.100 quilômetros e o trabalho conjunto em "temas de inteligência", acrescentou.

Sheinbaum estimou que o acordo pode ser assinado "na próxima semana" e garantiu que ele respeita os princípios defendidos por seu governo na relação com os Estados Unidos, como o respeito à soberania, confiança, colaboração e cooperação "sem subordinação".

No contexto das negociações para evitar as tarifas de Trump, o governo de Sheinbaum intensificou as apreensões de drogas, mobilizou 10 mil soldados na fronteira e extraditou, em fevereiro passado, 29 chefes do narcotráfico para a justiça americana.

