Morre fundador holandês do Moscow Times aos 72 anos

No entanto, Derk Sauer é conhecido sobretudo pela criação do Moscow Times, pouco depois do colapso da União Soviética. Este jornal em língua inglesa era destinado a expatriados, mas posteriormente ganhou um amplo público graças às reportagens sobre política, economia e sociedade na Rússia.

Em 2005, ele vendeu o Moscow Times, mas o recomprou em 2017 para relançá-lo como um meio digital antes de transferi-lo para os Países Baixos.

A Rússia classificou o meio como uma "organização indesejável" em julho de 2024 e proibiu suas atividades em território russo.

Segundo meios de comunicação holandeses, Sauer lesionou as costas durante um acidente de navegação na Grécia em junho. Após receber os primeiros socorros em Atenas, foi transferido para os Países Baixos, onde faleceu na sua casa de férias.

