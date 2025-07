Noruega receberá centro de dados para IA gerido por parceria que inclui OpenAI

A fábrica estará localizada em Kvandal, perto de Narvik, no norte da Noruega, e será alimentada exclusivamente por energias renováveis, já que esta região possui abundantes recursos hidrelétricos.

A OpenAI, gigante americana de IA generativa e desenvolvedora do ChatGPT, será um dos primeiros clientes.

Trata-se da "primeira iniciativa da OpenAI em matéria de centros de dados no continente, assim como a primeira sede europeia no âmbito do seu programa 'OpenAI for Countries'," destacam as empresas no comunicado.

A fábrica vai precisar de 100.000 chips, que serão fornecidos pela Nvidia.

