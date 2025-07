Nova Zelândia recua e autoriza exploração de hidrocarbonetos no mar

"A proibição da exploração de 2018, que foi um fracasso, agravou a escassez do nosso abastecimento nacional de gás, ao impedir novos investimentos", declarou o ministro em um comunicado, no qual se referiu à mudança climática como uma "grande histeria".

A proibição da exploração de hidrocarbonetos no mar foi "a pior decisão sobre energia e recursos naturais" na história do país, disse Jones, do partido nacionalista Nova Zelândia Primeiro, que integra um governo de coalizão com o Partido Nacional e o ACT, duas formações conservadoras.

"Não vamos [...] minar a produtividade da nossa economia impedindo o acesso às energias fósseis", acrescentou.

Em 2018, a então primeira-ministra Jacinda Ardern, de centro-esquerda, afirmou que queria "enfrentar a mudança climática e criar um futuro limpo, verde e sustentável para a Nova Zelândia".

No mesmo ano, Jones era ministro no gabinete de Ardern e votou a favor da proibição da exploração de hidrocarbonetos no mar.

No entanto, recentemente, ele chamou a ex-premiê, atualmente professora na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, de "fugitiva política".