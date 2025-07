O que acontecerá com o ex-presidente Uribe após sua condenação na Colômbia?

Para os crimes pelos quais foi condenado, denominados "suborno em ação penal" e "fraude processual", o código penal prevê penas máximas de oito e 12 anos, respectivamente, detalhou Dalila Henao, membro da diretoria da Ordem dos Advogados Criminalistas da Colômbia.

Os juristas concordam que o cenário mais provável é que Uribe se defenda em liberdade enquanto aguarda os desdobramentos de sua apelação, recurso que a defesa deverá anunciar após a juíza expor os detalhes das mais de 1.000 páginas do veredicto na sexta-feira.

A Promotoria pediu nove anos de prisão domiciliar.

- Recurso -

A defesa anunciou que em 11 de agosto apresentará um recurso do veredicto ao Tribunal Superior de Bogotá.

De acordo com a equipe jurídica do ex-mandatário, "esta não é uma decisão definitiva: a presunção de inocência do ex-presidente Uribe permanece intacta e ainda existem recursos pendentes".