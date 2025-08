O que muda com as tarifas de Trump e que países elas afetam

Segundo o presidente americano, o México "concordou em eliminar imediatamente suas numerosas barreiras comerciais não tarifárias", mas não deu detalhes.

- Coreia do Sul -

Washington e Seul fecharam um acordo segundo o qual as tarifas sobre os produtos sul-coreanos serão de 15%, em vez de 25%.

Trump informou que o país asiático se comprometeu a investir nos Estados Unidos US$ 350 bilhões (R$ 2 trilhões) e a comprar US$ 100 bilhões (R$ 560 bilhões) em gás natural liquefeito "ou outras fontes de energia".

Seul afirmou que as tarifas sobre os automóveis também permanecerão em 15%.

- UE -

As exportações da União Europeia (UE) estão sujeitas agora a tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos, uma taxa mais alta do que antes do retorno de Trump à Casa Branca, mas inferior à sua ameaça de 30%.