Piastri quer disparar rumo ao título em Budapeste, palco de sua 1ª vitória na F1

No ano passado, ele conquistou sua primeira vitória com a ajuda das ordens de sua equipe. Depois de assumir a liderança da corrida à frente do 'poleman' Norris, Piastri ficou atrás de seu companheiro de equipe após as paradas nos boxes.

- Verstappen com seu futuro resolvido -

A McLaren pediu então a Norris que devolvesse a posição a Piastri, presenteando o australiano com sua primeira vitória de uma forma que fez o britânico se sentir menosprezado.

Desta vez, Norris tentará vencer a corrida por conta própria para reduzir a vantagem do companheiro de equipe.

Em segundo lugar na Bélgica, após ser ultrapassado por Piastri na largada do Grande Prêmio, Norris tem sido menos consistente que seu companheiro de equipe este ano. Além disso, ele cometeu alguns erros grosseiros em uma temporada em que Piastri está minimizando suas falhas.

Um novo confronto direto entre os dois pilotos da McLaren parece o cenário mais provável para este fim de semana. A equipe venceu 10 das 13 corridas deste ano e busca sua 200ª vitória na Fórmula 1 antes da pausa do verão europeu.