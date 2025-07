Portugal considera reconhecer o Estado da Palestina

A decisão foi tomada após "múltiplos contatos" com parceiros, dados "os desenvolvimentos extremamente preocupantes do conflito, tanto do ponto de vista humanitário quanto devido às repetidas alusões a uma possível anexação de territórios palestinos" por Israel, explicou o gabinete de Montenegro.

Na terça-feira, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC) ? uma autoridade no assunto apoiada pela ONU e diversas organizações humanitárias ? afirmou que a crise em Gaza atingiu "um ponto alarmante e mortal".

