Raio de 829 km bate recorde mundial validado pela OMM

O recorde do raio mais longo foi validado nesta quinta-feira (31) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), com uma extensão de 829 quilômetros, registrado na região das Grandes Planícies, nos Estados Unidos.

Esta descarga elétrica foi observada em 22 de outubro de 2017, durante uma tempestade de grande magnitude.

"Estendeu-se desde o leste do Texas até as proximidades de Kansas City, cobrindo uma distância equivalente à que separa as cidades europeias de Paris e Veneza", destacou a OMM em um comunicado.