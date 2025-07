Trump ataca Índia, Rússia e sua aliança

Em 29 de julho, ele deu dez dias a Moscou, ou seja, até o final da próxima semana, para que cessasse os combates. Caso contrário, prometeu impor sanções econômicas.

Em uma publicação, Trump também atacou o ex-presidente russo Dmitri Medvedev. "Tenha cuidado com o que diz", advertiu, considerando que ele fez declarações que estão entrando "em uma zona muito perigosa".

"Cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra" com os Estados Unidos, afirmou recentemente no X o dirigente russo, atual número dois do Conselho de Segurança do país.

Ele também considerou que o ultimato de Trump é "teatral".

O presidente americano também atacou a Índia.

"Temos muito poucas trocas (comerciais) com a Índia, seus direitos alfandegários são muito altos", reclamou.