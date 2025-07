Trump chama presidente do Fed de 'estúpido' por manter taxas de juros inalteradas

O presidente americano, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (31) o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, chamando-o de "estúpido" por manter as taxas de juros inalteradas em vez de reduzi-las, após a reunião do Banco Central dos Estados Unidos.

"Jerome 'Tarde Demais' Powell fez isso de novo!", escreveu Trump em sua rede Truth Social, usando o apelido depreciativo que costuma dirigir ao presidente do Fed.

Ao anunciar sua decisão na quarta-feira, o Fed indicou que o crescimento dos Estados Unidos desacelerou no primeiro semestre de 2025, mas o mercado de trabalho permanece sólido, com uma taxa de desemprego baixa.