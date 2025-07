UE tenta deixar setor vitivinícola fora do alcance das novas tarifas acordadas com EUA

A UE admitiu, nesta quinta-feira (31), esperar que o setor vitivinícola seja afetado, juntamente com a maioria dos produtos europeus, à medida que as tarifas dos EUA entrem em vigor esta semana, mas acrescentou que mantinha negociações para uma exclusão.

Washington e Bruxelas firmaram no último fim de semana um acordo pelo qual a maioria das exportações da UE enfrentará uma taxa de 15% nos Estados Unidos a partir de sexta-feira, com uma série de isenções.

Nesse contexto, países produtores de vinho como França e Itália pressionam para que sejam estabelecidas tarifas zero para bebidas como champanhe ou vinhos entre as exceções do acordo final, mas essas negociações continuam em andamento.