Wall Street fecha em baixa apesar de bons resultados de empresas

A Microsoft publicou na quarta-feira, depois do fechamento em Wall Street, seus resultados, que ficaram acima do esperado para o quarto trimestre do seu exercício contábil defasado.

Sua ação subiu 3,95%, para 535,80 dólares. Durante o pregão, a empresa superou o limite histórico de 4 trilhões de dólares (cerca de R$ 22,4 trilhões, na cotação atual) em capitalização de mercado, antes de voltar a cair.

Outro grande nome do setor de tecnologia, a Meta (Facebook, Instagram), também subiu (+11,25%, para US$ 773,04) com as receitas e os lucros trimestrais registrando forte alta, sobretudo devido ao aumento dos preços de publicidade.

Contudo, os bons resultados não permitiram que a bolsa nova-iorquina fechasse no azul, com os investidores buscando se posicionar "antes da publicação dos números de emprego amanhã", segundo Sosnick, ao se referir à publicação, nesta sexta, da taxa de desemprego nos Estados Unidos para julho.

Além disso, os atores do mercado ainda se questionam sobre o impacto das tarifas de Donald Trump, que entram em vigor à meia-noite, no horário de Washington.

Até agora, o governo americano anunciou acordos com Reino Unido, União Europeia, Filipinas, Japão, Indonésia, Vietnã e Coreia do Sul.