Zelensky pede ‘mudança de regime’ em Moscou; ataque russo matou 8 em Kiev

"Sempre aconselho a não considerar o Ministério da Defesa russo como fonte de informação. Eles simplesmente mentem de forma sistemática, e o simples fato de nos pedirem sempre para comentar suas mentiras mais recentes é um erro", disse Viktor Tregubov, porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Forças em Khortitsia.

Se a alegação da Rússia for confirmada, as tropas de Moscou ganharão uma posição estratégica no topo de uma colina, após meses de progresso lento, mas constante.

Chasiv Yar tinha cerca de 12.000 habitantes antes da guerra, mas agora está completamente devastada. Essa posição abriria caminho para o avanço das forças russas em direção aos dois redutos de Donetsk onde permanecem civis, como Kramatorsk e Sloviansk, que também servem como centros logísticos para o Exército ucraniano.

A captura de toda Donetsk tem sido uma prioridade para o Kremlin desde que este alegou anexar essa região como parte de seu território em setembro de 2022.

Apesar da pressão dos Estados Unidos, a Rússia intensificou seus bombardeios contra a Ucrânia nas últimas semanas, e a última rodada de negociações de paz em Istambul mais uma vez evidenciou a distância entre as posições dos dois lados.

A Rússia reivindica as quatro regiões ucranianas parcialmente ocupadas que alegou ter anexado em setembro de 2022: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, e exige que Kiev renuncie às suas aspirações de aderir à Otan.