Bukele, o 'ditador cool' que pode permanecer por muito tempo em El Salvador

Bukele nasceu em 24 de julho de 1981 em San Salvador. É filho do químico industrial e representante da comunidade palestina Armando Bukele (falecido em 2015) e de Olga Ortez.

Estudou direito na Universidade Centroamericana, mas não se graduou, optando por trabalhar em uma agência de publicidade de seu pai que fazia campanhas para a esquerdista Frente Farabundo Martí (FMLN, ex-guerrilha). Também foi gerente de uma casa noturna em San Salvador.

Iniciou sua carreira política em 2012 e, sob a bandeira do FMLN, foi prefeito da cidade de Nuevo Cuscatlán e da capital salvadorenha entre 2015 e 2018. Após um incidente com uma vereadora, foi expulso do partido em 2017.

Ao assumir o poder, dizia não se considerar "nem de direita nem de esquerda", mas depois adotou uma postura conservadora e, neste ano, de lealdade a Trump.

Chegou ao topo do poder em 2019 ao se conectar com os jovens e os decepcionados com os dois partidos que se alternavam no governo após a guerra civil (1980-1992).

