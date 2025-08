Chile busca cinco garimpeiros presos após desabamento de mina que deixou um morto

A empresa afirmou que as próximas 48 horas seriam vitais para as buscas, nas quais trabalham alguns socorristas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 garimpeiros que ficaram presos em uma mina no deserto de Atacama em 2010.

O Chile é o maior produtor mundial de cobre, com uma produção que em 2024 atingiu 5,3 milhões de toneladas. Sua indústria de mineração é uma das mais seguras do mundo.

