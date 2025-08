Cientistas trazem mensagem de esperança após volta ao mundo inspirada em Darwin

O "Oosterschelde" seguiu a mesma rota percorrida por Darwin em 1831 e zarpou do porto britânico de Plymouth em agosto de 2023, para uma longa viagem que incluiu as principais etapas da travessia do naturalista britânico a bordo do "HMS Beagle".

Das ilhas Malvinas ao extremo sul da África, das Ilhas Galápagos à Austrália, a viagem seguiu de perto a expedição de Darwin, que inspirou sua revolucionária teoria da seleção natural descrita em sua obra, "A origem das espécies".

A bordo do "Oosterschelde", em diferentes pontos da viagem, embarcaram jovens cientistas, com idades entre 18 e 25 anos, selecionados para estudar uma espécie que Darwin também observou.

Lotta Baten, de 23 anos, passou uma semana no barco e realizou um estudo sobre o impacto do turismo nas florestas de Tenerife, no arquipélago das Canárias, na Espanha.

A jovem afirmou que restam apenas cerca de 4% da floresta que Darwin viu, já que grande parte foi desmatada para o desenvolvimento da indústria turística.

"Não resta quase nada, principalmente das faixas que rodeiam a costa", declarou à AFP a cientista holandesa-alemã.