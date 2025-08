Enviado dos EUA visita centro de distribuição em Gaza, onde crise humanitária se agrava

O enviado de Donald Trump visitou, nesta sexta-feira (1º), locais de distribuição em Gaza de uma fundação apoiada pelos Estados Unidos e Israel, em uma viagem marcada pela denúncia da ONU de que as forças israelenses dispararam contra centenas de palestinos que aguardavam comida.

A viagem do enviado do presidente dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, coincide com um aumento das pressões contra Israel frente à crise humanitária e à atuação de suas tropas.

O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH) nos Territórios Palestinos informou nesta sexta que mais de 1.370 palestinos morreram em Gaza desde 27 de maio durante as entregas de ajuda, "a maioria" pelas mãos do exército israelense.