França faz primeiro lançamento aéreo de ajuda sobre Gaza

Macron agradeceu aos parceiros jordanianos, emiradenses e alemães da França por seu apoio.

Várias toneladas de suprimentos alimentares serão entregues a Gaza "durante vários dias", indicaram os ministérios franceses das Relações Exteriores e da Defesa em um comunicado conjunto.

"A França também está trabalhando no transporte terrestre, de longe a solução mais eficaz para entregas em grande escala", acrescentou a nota.

A França lançará do ar 40 toneladas de ajuda para Gaza a partir desta sexta-feira, anunciou no início da semana o ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.

A preocupação com a fome na Faixa de Gaza se intensificou durante a última semana, após mais de 21 meses de guerra, iniciada com o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em outubro de 2023.

