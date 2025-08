Hamas divulga vídeo de refém israelense retido em Gaza

O braço armado do Hamas divulgou, nesta sexta-feira (1º), um vídeo no qual aparece um refém israelense, sequestrado durante o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em Israel.

O vídeo, que dura pouco mais de um minuto, mostra o refém muito magro e visivelmente fraco, preso em um túnel. A AFP não conseguiu determinar a autenticidade dessas imagens nem a data em que elas foram feitas.

