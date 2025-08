Indústria francesa de vinho teme impacto 'brutal' das tarifas dos EUA

A Federação de Exportadores de Vinhos e Licores Franceses (FEVS) alertou, nesta sexta-feira (1º), para o impacto "brutal" que as tarifas dos Estados Unidos e a queda do dólar podem causar, e instou a França e a União Europeia a "continuar as negociações".

Os EUA e a UE alcançaram no último fim de semana um acordo comercial que define que a maioria das exportações do bloco europeu será submetida a uma tarifa de 15% nos Estados Unidos.

"O impacto dessa medida será ainda mais brutal, pois está acompanhado pela queda do dólar americano", lamentou o presidente da FEVS, Gabriel Picard, em um comunicado.