Juíza bloqueia temporariamente deportação de hondurenhos e nicaraguenses nos EUA

"A liberdade de viver sem medo, a oportunidade da liberdade e o sonho americano. É isso que os demandantes buscam", declarou a juíza distrital Trina Thompson em uma decisão de 37 páginas emitida na quinta-feira.

"Exige-se que eles expiem por sua raça, que partam por causa de seus nomes e que purifiquem seu sangue", acrescentou a juíza da Califórnia. "Este tribunal discorda", afirmou.

Cerca de 7 mil nepaleses atualmente contam com a proteção do TPS, concedida após o terremoto de 2015 no país asiático.

Além de hondurenhos, nepaleses e nicaraguenses, a administração Trump também revogou o TPS de centenas de milhares de afegãos, camaroneses, haitianos e venezuelanos. Os casos desses grupos também foram parar na Justiça.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirma retirar o TPS porque considera que as condições nesses países melhoraram.

"O Status de Proteção Temporária foi criado para ser exatamente isso: temporário", costuma dizer a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.