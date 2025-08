Ministro Alexandre de Moraes diz que vai 'ignorar' sanções dos EUA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, nesta sexta-feira (1º), que vai "ignorar" as sanções econômicas impostas a ele pelos Estados Unidos e continuará com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado.

Durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Moraes disse que "vai ignorar as sanções" e "continuar trabalhando".

"Faço questão de dizer: não só esta Corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças", disse Moraes.