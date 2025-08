Norris lidera treinos livres do GP da Hungria de F1

Atrás dele, o monegasco Charles Leclerc terminou novamente em terceiro ao volante de sua Ferrari.

- Verstappen se irrita e fica em 14º -

Os dois Aston Martins, do canadense Lance Stroll e do veterano espanhol Fernando Alonso, de 44 anos ? que esteve na pista após perder o primeiro treino livre devido a dores nas costas ? completaram o top 5 na última hora de volta do dia.

O espanhol havia sido substituído na primeira sessão pelo brasileiro Felipe Drugovitch. O outro piloto da Ferrari, Lewis Hamilton, registrou o sexto melhor tempo.

Muito atrás, o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) conseguiu apenas a 14ª posição na tabela de tempos.

O holandês reclamou do equilíbrio do seu carro, dizendo que era como "dirigir no gelo". Ele também foi filmado jogando uma toalha na pista enquanto pilotava. A atitude será investigada pelos comissários.