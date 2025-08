Petróleo cai após dados ruins de emprego nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (1º), pressionados pelos dados decepcionantes de emprego nos Estados Unidos, o que gerou temores de uma queda na demanda, a poucos dias da reunião da Opep+.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, cujo primeiro dia é utilizado como contrato de referência, caiu 2,83%, para 69,67 dólares.

Seu equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro, recuou 2,79%, para 67,33 dólares.