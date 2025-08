Putin diz que Rússia quer 'paz duradoura e estável' na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (1º) que deseja uma "paz duradoura e estável" na Ucrânia, onde trava uma guerra há mais de três anos, mas afirmou que suas condições para a trégua permanecem.

"Precisamos de uma paz duradoura e estável, baseada em fundamentos sólidos que satisfaçam tanto a Rússia quanto a Ucrânia, e que garantam a segurança de ambos os países", disse Putin aos jornalistas.

"As condições [do lado russo] certamente permanecem as mesmas", acrescentou.