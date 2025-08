Seis mil caminhões com alimentos estão prontos para entrar em Gaza

A ONU conta com cerca de 6.000 caminhões carregados com alimentos, atualmente bloqueados fora da Faixa de Gaza, prontos para entrar no território palestino, assolado pela fome extrema, informou o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, nesta sexta-feira (1º).

A Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) "tem 6.000 caminhões carregados com ajuda humanitária bloqueados fora de Gaza, esperando o sinal verde para entrar", declarou Lazzarini na rede social X.

O diretor da UNRWA defendeu o envio de ajuda por via terrestre em vez de lançamentos aéreos, pois "custam pelo menos 100 vezes mais do que os caminhões", capazes de transportar "o dobro de ajuda que os aviões".