Tarifas de Trump sacodem bolsas de valores

As novas tarifas americanas fizeram as bolsas de valores do mundo caírem nesta sexta-feira (1º), apesar de muitos países esperarem até o último minuto para negociar, aproveitando que as sobretaxas entram em vigor em 7 de agosto.

A incerteza econômica, um fator desestabilizador por excelência, aumentou desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto na quinta-feira que eleva as tarifas alfandegárias entre 15% e 41% para dezenas de parceiros comerciais a fim de, segundo ele, "reestruturar o comércio mundial em benefício dos trabalhadores" de seu país.

Em abril, o republicano impôs um mínimo universal de 10%, que é o que muitos continuarão pagando.