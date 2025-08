Trump ordena demissão de responsável por estatísticas sobre o emprego

- Aumento do desemprego -

Na manhã de hoje, a divulgação do relatório mensal sobre o emprego causou surpresa, ao revelar um quadro mais sombrio do que o esperado sobre o mercado de trabalho, no momento em que especialistas preveem uma desaceleração devido à ofensiva tarifária de Trump.

A maior economia do mundo criou 73 mil empregos em julho, segundo o documento, divulgado pelo Departamento do Trabalho. O número de empregos previstos para maio e junho foi revisado, e as cifras ajustadas - 19 mil e 14 mil, respectivamente - são as mais baixas desde a pandemia de covid-19. No total, foram 258 mil empregos a menos do que o divulgado previamente.

A taxa de desemprego aumentou levemente, para 4,2%, contra 4,1% em junho.

- Divergências no Fed -

O governo americano afirma que a economia está em pleno auge, e quer que o Federal Reserve (Fed, banco central) o apoie ainda mais com uma redução dos juros.