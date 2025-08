Ucrânia em luto após bombardeio que deixou 31 mortos em Kiev

Após um acordo com os Estados Unidos, o Exército alemão poderá entregar "nos próximos dias lançadores Patriot para a Ucrânia e, em uma segunda fase, outros componentes do sistema nos próximos dois ou três meses", informou o Ministério da Defesa alemão.

Uma pessoa também morreu em um ataque russo na madrugada desta sexta-feira em Zaporizhzhia, no leste da Ucrânia, informou a administração militar dessa região no Telegram.

Outra pessoa morreu na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e as autoridades informaram que o número de vítimas de outro ataque realizado na quinta-feira no leste do país, em Kramatorsk, subiu para três.

- "Vamos impor sanções" -

Este ataque da Rússia ocorreu depois que Trump deu, na segunda-feira, um ultimato de dez dias a Putin para acabar com a guerra na Ucrânia.

O mandatário americano qualificou a ação russa como "repugnante" e insistiu que "vamos impor sanções".