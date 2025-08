Urso ataca idosa em lar para pessoas com deficiência no Japão

Uma mulher foi hospitalizada inconsciente no Japão após um aparente ataque de urso do lado de fora de uma casa para pessoas com deficiência, informou a polícia hoje.

Nos últimos anos, ursos selvagens têm sido vistos cada vez mais em áreas residenciais no Japão, uma situação que levou a um aumento nos ataques e mortes.

"Uma mulher de 73 anos foi encontrada no chão com ferimentos na cabeça na entrada do estabelecimento na noite de ontem", disse um porta-voz da polícia local na região de Akita, no norte do país.