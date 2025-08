Vulcão na Indonésia entra em erupcão e fumaça chega a 10 km de altura

No momento, não há informações sobre novos voos atrasados ou cancelados.

Laki Laki, que significa "homem" em indonésio, está ao lado de outro vulcão mais alto, mas mais tranquilo, o Perempuan, que significa "mulher" e tem 1.703 metros de altura.

A Indonésia, vasto arquipélago, lida com atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no "Círculo de Fogo" do Pacífico.