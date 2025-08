Wall Street fecha em baixa após números ruins de emprego nos EUA

As sobretaxas para União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul foram fixadas em 15%, enquanto para Reino Unido elas ficaram em 10%. Para a África do Sul, os encargos chegam a 30%, e a 39% para a Suíça.

Já em relação ao Canadá, um dos alvos favoritos de Trump, as tarifas sobre os bens não incluídos no acordo comercial da América do Norte (T-MEC) ficarão em 35%.

O México, por sua vez, obteve um adiamento de 90 dias, e a China ainda negocia com Washington, antes do fim da pausa estipulada entre os dois países em 12 de agosto.

"A tempestade comercial não acabou e são esperados novos desafios", disse Sam Stovall.

Essa enxurrada de notícias quase conseguiu ofuscar a divulgação dos resultados trimestrais de duas gigantes da tecnologia, Apple e Amazon.

As ações da primeira caíram 2,50%, para 202,38 dólares, apesar de resultados superiores ao esperado para o terceiro trimestre de seu exercício contábil desfasado, impulsionados pelo iPhone.