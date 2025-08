Ataques ucranianos com drones deixam três mortos no oeste da Rússia

As demandas do Kremlin incluem que a Ucrânia ceda à Rússia as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, cuja anexação foi reivindicada por Moscou, e que a Kiev desista do processo de adesão à Otan.

Por sua vez, seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que apenas Putin pode encerrar a guerra e fez um novo pedido de reunião.

Na sexta-feira, Trump ordenou o envio de "dois submarinos nucleares para as áreas apropriadas", após os comentários "provocativos" do ex-presidente russo Dmitry Medvedev.

