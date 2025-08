Boric supervisiona busca por cinco trabalhadores presos em mina no Chile

Pelo menos 100 socorristas estão envolvidos na operação, mas até o momento não foi feito contato com os trabalhadores, cuja localização é conhecida pelos dispositivos eletrônicos que eles carregavam.

A busca é "tremendamente complexa", mas "a Codelco tem todos os recursos, experiência e tecnologia para realizá-la", acrescentou.

Na quinta-feira, o local sofreu um colapso causado por um "abalo sísmico", cuja origem - natural ou gerada pela perfuração - ainda está sendo investigada.

O acidente matou um trabalhador e feriu outros nove.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira após uma ordem emitida pelo Ministério de Mineração para facilitar a busca.

El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano.