Marta brilha e Brasil vence Colômbia nos pênaltis na final da Copa América feminina

O jogo foi para a prorrogação quando a craque Marta salvou o Brasil no último minuto (90'+6) do tempo regulamentar, empatando a final em 3 a 3 com um belo chute de fora da área.

Antes, Linda Caicedo (25'), Tarciane (69', contra) e Mayra Ramírez (88') balançaram as redes pela Colômbia, e Angelina (45'+9, de pênalti) e Amanda Gutierres (80') marcaram para o Brasil.

Na prorrogação, Marta, que disse que esta será sua última Copa América e que entrou no lugar de Gio Garbelini no final do segundo tempo, voltou a marcar (105').

Mas pouco depois, as colombianas igualaram novamente com Leicy Santos (115'), que cobrou falta sem chances de defesa para a goleira Lorena.

"Eu voltei depois da cobrança do pênalti muito abalada, mas elas [jogadoras do Brasil] não me deixaram abalar, sempre confiando que a gente iria conseguir, que a Lorena ia pegar os pênaltis", disse Marta em entrevista ao canal SporTV após a partida.

"Eu estava ali pedindo a Deus que não me castigasse tanto, entrar no jogo como estava, ser agraciada com um gol de empate, depois mais um gol. A gente acabou dando um vacilo e elas empataram", contou a lendária camisa 10.