Desabamento mata cinco trabalhadores em mina de ouro na Bolívia

De acordo com a polícia, as vítimas não faziam parte do quadro regular de funcionários da Comibol, mas tinham licenças oficiais para realizar a atividade tradicional 'paqoma', de coleta de resíduos de minério.

O acidente eleva para 73 o número de mortos neste ano em acidentes ligados à mineração em Potosí, ressaltou Benítez. Em março, cinco mineradores foram vítimas de um desabamento em uma mina de La Paz.