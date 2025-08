Jovens católicos se reúnem em Roma para vigília com o papa

A organização do evento representou um desafio logístico extraordinário para as autoridades, com quase 10.000 pessoas mobilizadas, entre policiais e funcionários da proteção civil, e medidas de saúde ? distribuição de garrafas de água e pulverizadores ? para ajudar os participantes a suportar o calor do verão romano.

- Confessionário gigante -

Do Coliseu até as imediações do Vaticano, ondas de peregrinos, com as bandeiras de seus países, lotaram durante toda a semana os transportes e as avenidas da capital italiana em um ambiente festivo, entre apresentações musicais, conferências e orações.

Na sexta-feira, o famoso 'Circus Maximus', o estádio da antiga Roma onde eram organizadas as corridas de bigas, aos pés do Monte Palatino, foi transformado em um grande confessionário ao ar livre: mais de mil padres ouviram dezenas de milhares de jovens em 10 idiomas diferentes.

O atual Jubileu tem algo inédito em 2.000 anos de história da Igreja Católica, com eventos dedicados aos "influencers", o que demonstra a crescente importância que o Vaticano atribui à evangelização nas redes sociais.

Este é o primeiro grande encontro da juventude católica com Robert Francis Prevost, 69 anos, que em 8 de maio foi eleito como sucessor do muito popular papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.