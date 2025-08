Negociadores iniciam novo esforço para alcançar acordo contra a poluição plástica

Se nada for feito, o consumo mundial de plástico poderá triplicar até 2060, segundo as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Além disso, a quantidade de resíduos plásticos no solo e nos cursos de água, dos picos das montanhas até os oceanos, dobrará até 2040, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que coordena as negociações da ONU.

A situação é ainda mais dramática: o planeta produz atualmente 460 milhões de toneladas de plástico por ano, metade delas descartáveis. E recicla menos de 10% dos resíduos plásticos.

Com a decomposição em micro e nanoplásticos que contaminam os ecossistemas, os polímeros penetram no sangue e nos órgãos humanos, segundo estudos recentes.

As consequências, ainda amplamente desconhecidas para a saúde das gerações atuais e futuras, são denunciadas por um grupo de quase 450 cientistas de 65 países que acompanham os debates.

- "Esboço" de tratado -

Apesar da extrema complexidade da negociação, que afeta interesses antagônicos - produtos químicos ou desenvolvimento econômico contra o meio ambiente e a saúde -, "é bastante provável sair de Genebra com um tratado", declarou recentemente a dinamarquesa Inger Andersen, diretora executiva do PNUMA.