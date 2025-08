O ex-presidente russo Medvedev, de reformista a provocador

Em 2008, Medvedev foi eleito presidente - Putin não poderia ter mais de dois mandatos consecutivos. Mas, no que foi então chamado de "permutação", Putin foi seu primeiro-ministro antes de retomar o posto de chefe de Estado em 2012.

Como presidente, Medvedev foi próximo de seu então homólogo americano Barack Obama e, em 2010, expressou a vontade de retomar a relação com os Estados Unidos.

Fã do grupo americano Linkin Park, ele tinha na época uma imagem de modernidade e chegou a visitar o Vale do Silício, onde recebeu um iPhone das mãos de Steve Jobs, o fundador da Apple, e abriu uma conta no Twitter (agora X) na sede da empresa.

Na política internacional, a aproximação com Washington se traduziu na abstenção da Rússia (ao invés do veto) em uma votação em 2011 de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre a Líbia.

A decisão, que permitiu à Otan iniciar a intervenção militar que levou à derrubada de Muammar Kadhafi, não agradou Vladimir Putin.

Em 2012, Medvedev virou primeiro-ministro após o retorno de Putin ao Kremlin e, pouco a pouco, foi perdendo protagonismo. Em 2020, ele foi destituído e, desde então, só tem voz com suas mensagens provocadoras.