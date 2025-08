Rybakina vence de virada e vai às quartas do WTA 1000 de Montreal

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 12 do mundo, venceu a ucraniana Dayana Yastremska (N.35) de virada neste sábado (2) e se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Montreal.

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-2 e 7-5, em duas horas e 31 minutos na quadra central.

A cazaque de 26 anos precisou de quatro match points para selara a vaga nas quartas contra uma combativa Yastremska.