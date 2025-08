Sandro, neto 'influenciador' de Fidel Castro que agita as redes em Cuba

Em 2021, durante a pandemia, Sandro se tornou conhecido com um vídeo vazado que o mostrava dirigindo um Mercedes-Benz de luxo. "Somos simples, mas de vez em quando é preciso tirar esses brinquedinhos que temos em casa", disse no vídeo que viralizou rapidamente e indignou a população.

O escândalo o forçou a pedir desculpas alguns dias depois nas redes sociais.

Mas, no final de 2024, ele sacudiu as redes novamente quando a notícia de sua comemoração de aniversário no bar EFE, um estabelecimento comercial de sua propriedade localizado em uma das avenidas mais movimentadas de Havana, foi divulgada quando o país se recuperava de um grande apagão no dia anterior à festa.

As luzes neon que iluminam o interior são acesas todas as noites para seus clientes, a maioria na faixa dos 20 anos, que dançam entre as mesas. Uma parede grafitada e uma grande ilha de Cuba em relevo, embaixo do bar, completam a decoração do local.

Antes do surgimento de Sandro como "influenciador", uma conta no X em nome de seu pai, Alexis Castro Soto del Valle (63), cuja autenticidade a AFP não pôde confirmar, apareceu em 2023. Seus tópicos reflexivos e críticos sobre a realidade econômica e social de Cuba começaram a gerar polêmica, mas duraram apenas 11 meses.

Alexis e seus irmãos nunca ocuparam cargos importantes, ao contrário de seus primos, os filhos de Raúl Castro, de 94 anos, que se afastou do poder apenas em 2021.