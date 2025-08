Ucrânia afirma ter bombardeado alvos militares e gasoduto na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou os apelos por um cessar-fogo no conflito, que já dura mais de três anos. Ele afirmou ontem que deseja a paz, mas que suas exigências para pôr fim à ofensiva militar "não mudaram".

As demandas do Kremlin incluem que a Ucrânia ceda à Rússia as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, e que Kiev desista do processo de adesão à Otan.

bur-sw-gmo/pz/arm/jm/fp-lb

© Agence France-Presse