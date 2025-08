Brasileiro Rafael Câmara é campeão da Fórmula 3

O piloto brasileiro Rafael Câmara se sagrou campeão da Fórmula 3 neste domingo (3), depois de vencer em Hungaroring, na Hungria, a antepenúltima prova do campeonato da categoria.

Com 48 pontos de vantagem sobre seu principal perseguidor no Mundial de pilotos, Rafael garantiu seu primeiro título com duas corridas de antecedência.

"Estou muito feliz pela maneira como controlamos toda a temporada. Acho que fomos muito fortes desde o começo", disse o brasileiro, que estreou nesta temporada na F3 pela equipe Trident.